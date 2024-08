Seis turistas fizeram a primeira viagem entre o Funchal e o Pico do Areeiro, a bordo de um autocarro com lotação para 31, da HF. A iniciativa, que visa tirar algumas das viaturas ligeiras que sobem até aquela zona e que têm criado congestionamentos e problemas para os que ali chegam cedo e que, depois, querem sair, arrancou hoje, às 6 horas da manhã.

Segundo a Antena 1, subiram seis pessoas. Os turistas manifestavam-se satisfeitos, referindo que a viagem é sempre muito mais barata do que se usarem um táxi. Mas a Antena 1 ouviu também o motorista do autocarro que, apesar de achar a medida positiva, considera que o congestionamento que já se verifica à chegada, vai impedir que muitos outros consigam subir até o topo. “Tem de ser criado um limite de viaturas para subir do parque de estacionamento até cima”, disse à Antena 1, José Martins, nesta viagem inaugural, afirmando que o preço da viagem é muito bom.

Refira-se que as saídas do Funchal são duas: às 6 horas e às 13h30, com partida da Praça da Autonomia (na paragem da rua 31 de Janeiro). As descidas também são duas: às 12h15 e às 19 horas, da rotunda junto ao Radar do Pico do Areeiro. O bilhete custa 3 euros por viagem. Ou seja, subida e descida custam seis euros por pessoa.

É possível efetuar reserva de lugar, até dois dias úteis antes da data de viagem, através do telefone: 291 705 555 (custo de uma chamada para a rede fixa nacional), de 2ª feira a 5ª feira entre as 08h30 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 18h00 e à 6ª feira entre as 08h30 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 17h00.

A reserva de lugar é apenas disponibilizada nas paragens de saída (Praça da Autonomia e Pico do Areeiro).

Os passageiros com reserva de lugar devem estar presentes no local de embarque, pelo menos 15 minutos antes da partida. Caso não cumpram este requisito não será garantida a viagem.

Há ainda o shuttle de ligação entre as paragens no entroncamento com o Caminho Florestal das Serras de Santo António, parque de estacionamento do Pico do Areeiro e raquete/rotunda junto ao Radar. Para este serviço, o horário previamente estabelecido e com partidas de 15 e 15 minutos, entre as 6h40 e as 12h15 e as 14h10 e as 19 horas, custa 1,20 euros por viagem. O início da viagem é feito com pelo menos quatro passageiros. Refira-se ainda que o serviço é prestado todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, à exceção do dia Natal.