Inicia-se, hoje, mais uma edição do Festival de Arte e Pesca. O evento foi criado em 2015 pela Junta de Freguesia de Machico, tendo como intenção a criação de mais uma atração, num espaço aprazível que é a promenade junto à praia da Banda d’Além.

Arte e Pesca, foi a sua denominação. O espaço físico do festival, está localizado numa zona que muito diz aos pescadores. Aliás, nesse mesmo espaço, outrora existiu um estaleiro de construção naval. “De arte, porque queremos dar aos nossos artistas, a possibilidade de poderem expor e dar a conhecer os seus trabalhos”, diz nota do órgão de poder local.

O evento decorrerá até domingo, contando com um vasto programa de animação, dando primazia aos agrupamentos locais e regionais. Amanhã dia 06, decorrerá pelas 10h30, a atividade artística com as crianças ‘Dar Vida Ao Calhau’, retomando a festa pelas 17h com cozinha ao vivo com a nossa bem conhecida Biqueira, onde confecionará o delicioso gaiado de escabeche, uma iguaria típica da freguesia de Machico. De realçar que a festa prolongar-se-á pela noite dentro com a animação do DJ Oxy e DJ Tony Freitas.