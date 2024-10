A Escola B1 PE Covão e Vargem marcou presença na Sicília, Itália, de 28 de outubro a 5 de novembro, no âmbito do intercâmbio europeu intitulado ‘Sport Voluntary Clubs’, que tem como objetivo promover o desporto escolar como um meio de inclusão social e aprendizagem. Neste intercâmbio, participaram 12 alunos e 4 professores do 4º ano da escola, juntamente com alunos e docentes da Polónia e da Itália, num total de mais de uma centena de estudantes envolvidos.

Desde 2019, a Escola B1 PE Covão e Vargem tem estado ativamente envolvida em vários projetos europeus, proporcionando a muitas crianças a oportunidade de viverem experiências enriquecedoras através destes programas. A participação em projetos Erasmus+ é de grande importância, pois promove a interculturalidade, a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de competências sociais e educativas essenciais para a formação integral dos alunos.

A participação da Escola B1 PE Covão e Vargem no intercâmbio “Sports Voluntary Clubs”, reflete o compromisso da instituição em oferecer aos seus alunos experiências de crescimento pessoal e académico, enriquecendo as aprendizagens dos seus discentes. Ao reunir alunos e professores de diferentes países, como a Polónia e a Itália, o intercâmbio criou um ambiente de cooperação e partilha, no qual o desporto assume o papel central de ferramenta para a inclusão e o desenvolvimento de capacidades.

Estes projetos Erasmus+ têm sido fundamentais para ampliar os horizontes dos alunos, permitindo-lhes o contato com diferentes culturas e formas de aprender, além de os preparar para o futuro. Ao participar em atividades desportivas e conviver com alunos de outras realidades, os estudantes desenvolvem competências como o trabalho em equipa, a liderança e a empatia, fatores que contribuem significativamente para o seu crescimento pessoal, social e humano.

A continuidade da participação da escola nestes projetos europeus é essencial para manter uma dinâmica de inovação pedagógica e inclusão social, trazendo benefícios não só para os alunos diretamente envolvidos, mas também para toda a comunidade escolar, reforçando o espírito de identidade europeia, cidadania e o respeito pela diversidade.