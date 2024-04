Alunos da Secundária de Machico expõem ‘Pinceladas de Liberdade’

Até 17 de maio, estará patente, na Sala de Exposições Temporárias do Solar do Ribeirinho, a exposição ‘Pinceladas de Liberdade’, produzida por alunos de 11º e 12º ano do Curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico.

“Concebida por um grupo inspirado de alunos do curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, sob a orientação da professora Alexandra Carvalho, esta exposição apresenta o resultado da reflexão sobre a revolução que marcou um ponto de viragem na História de Portugal, trazendo consigo a liberdade, a democracia e a esperança”, refere a organização em comunicado.

A iniciativa insere-se no programa de comemoração do 50º aniversário do 25 de Abril proposto pela Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Junta de Freguesia e do grupo ‘Cidadãos por Machico - TERRA DE ABRIL’.