Aluno do Liceu conquista medalha de ouro nas Olimpíadas da Física

A Escola Secundária Jaime Moniz marcou presença na etapa regional das Olimpíadas de Física 2024, realizada no último sábado, dia 20 de abril, no departamento de Física da Universidade da Madeira. Os alunos Lourenço Relva, Lourenço Pinto, Margarida Andrade e Jéssica Sousa, do Curso de Ciências Tecnologias, representaram a escola.

Destacando-se na competição, Lourenço Relva conquistou o primeiro lugar e recebeu a medalha de ouro. Agora, integra a delegação de estudantes que representarão a Madeira na fase Nacional das Olimpíadas de Física, agendada para o dia 18 de maio de 2024.

Antes da etapa regional, os alunos participaram da etapa escolar. O de Clube Ciências Experimentais de Física e Química do Liceu aplicou aos seus alunos, no dia 28 de fevereiro deste ano, uma prova disponibilizada pela Sociedade Portuguesa de Física, com o objetivo de selecionar os estudantes que representariam a escola na etapa regional.

O Clube de Ciências Experimentais de Física e Química expressa, em comunicado, o seu reconhecimento pelo empenho e dedicação dos alunos envolvidos neste evento. O objetivo é incentivar e cultivar o interesse pela Física entre os estudantes do Ensino Básico e Secundário, considerando a sua importância “fundamental” na formação educacional dos jovens e o seu impacto crescente em todas as áreas da Ciência e Tecnologia.