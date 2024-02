Vídeo mostra representação da Madeira na BTL

Arrancou hoje a BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), feira que decorre até 1 de março, onde marca presença um stand representativo da Região.

De referir que, tal como noticiou aqui o JM, no stand da Região foram apontadas, por António Trindade, acessibilidades, aeroporto e mão-de-obra como as “três grandes preocupações” da hotelaria, em conversa com Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira.

Assista aqui a alguns momentos da BTL: