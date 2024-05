No porto do Funchal estão acostados hoje os navios ‘Ventura’ e ‘Queen Anne’.

O ‘Ventura’ chegou à Pontinha pelas 07h00 e permanece até às 17 horas, rumo a Santa Cruz De La Palma. Com 2.973 passageiros e 1.149 tripulantes a bordo, o transatlântico da P&O Cruises chega à Madeira depois de cinco dias de mar, numa viagem que começou no porto britânico de Southampton.

Uma escala de 10 horas, num cruzeiro de 15 noites, que começou em Southampton no dia 11 de maio, com escalas no Funchal, Santa Cruz de La Palma (dia 16), Santa Cruz de Tenerife (dia 17), Las Palmas de Gran Canaria (dia 18), Arrecife (dia 19), Cadiz, Espanha (dia 21), Lisboa (22) e regresso a Southampton (25).

O ‘Ventura’ vai, nesta temporada baixa de cruzeiros, alternar itinerários na costa Norte da Europa – Inglaterra, Espanha, França, Bélgica e Países Baixos –, com cruzeiros mais a sul.

Assim, até ao final do ano, o navio que é comandado pelo britânico James Alexander Brown, vai visitar a Madeira mais nove vezes: 19 de junho; 24 de julho; 14 de agosto; 18 de setembro; 9 de outubro; 9 e 27 de novembro; e 13 e 21 de dezembro.

Construído em 2008, o ‘Ventura’ é um dos maiores navios da frota da P&O Cruises. Foi remodelado em 2013, para responder às tendências do público britânico, aproximando-se mais da oferta do ‘Azura’, o seu navio irmão também da P&O.

Já o ‘Queen Anne’, que se estreou ontem na Madeira, com cerca de 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes a bordo, tem também partida aprazada para as 17 horas desta quarta-feira.

Cumpre recordar que esta manhã vai decorrer a tradicional troca de placas, com a presença da presidente do conselho de administração da APRAM.

À tarde, Paula Cabaço irá acompanhar, com Inger Klein Thorhauge, a partida do ‘Queen Anne’, assinalando o momento com uma saudação de água.