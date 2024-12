Os três navios de cruzeiro que estão hoje no Porto do Funchal, AIDAcosma e Azura, presenças habituais às segundas-feiras, e o Amera estão a movimentar um total, de 13.187 pessoas, das quais, 10 272 são passageiros, informa a APRAM, em nota de imprensa.

O AIDAcosma está a realizar uma operação de embarque de 218 passageiros neste porto.

O navio traz 6.320 passageiros e 1.425 tripulantes, a bordo, e fica neste porto durante 17 horas. Sai às 22h30 para Tenerife, em mais um cruzeiro entre as ilhas da Madeira e das Canárias.

Também o Azura, que está posicionado nesta rota, parte esta noite para o arquipélago das Canárias, após uma escala de 15 horas na Madeira. A bordo, traz 3.223 passageiros e 1.089 tripulantes.

O Amera está a percorrer o corredor Atlântico, numa viagem de 21 noites, com origem em Bremerhaven, no passado dia 23. Já fez escalas em Lisboa e no Porto, agora no Funchal, seguindo-se El Hierro, La Gomera, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Safi, Vigo e Bremerhaven, onde se conclui a viagem. Viaja com 729 passageiros e 401 tripulantes.

É um dos 11 navios de cruzeiro que vão estar presentes na passagem de ano na Madeira.

Esta noite, pelas 23h00, chega o segundo navio dos 11 previstos, o Mein Schiff 5, que traz a bordo, 2 637 passageiros e 914 tripulantes..