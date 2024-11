O Terminal de Cruzeiros do Porto do Funchal, recentemente premiado, recebe hoje as escaladas dos navios Adventure of the Seas e MSC Opera, este último a realizar mais um turnaround, envolvendo 215 desembarques e 232 embarques.

Em termos de movimento, o Porto movimenta hoje 6.539 pessoas, das quais 5.196 são passageiros.

“O MSC Opera que sai deste porto às 22h00, fica na Madeira durante 15 horas. O Adventure of the Seas faz uma escala de 10 horas e às 18h00.

O MSC Opera conclui hoje o cruzeiro de 08 noites que começou a 21 de novembro neste porto e inicia outro cruzeiro de 07 noites pelas ilhas Canárias, com visitas a Tenerife, Grã-Canária, Fuerteventura e La Palma.

O Adventure of the Seas traz a bordo, 2 687 passageiros e 1 343 tripulantes e está a fazer um cruzeiro de 13 noites que começou em Barcelona, com escalas em Valencia, Málaga, Cadiz, agora, no Funchal, seguindo-se Port Canaveral, na Flórida, onde o navio vai ficar posicionado”, realça o gabinete de comunicação da APRAM - Portos da Madeira.