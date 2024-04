O Socalco Nature Calheta foi distinguido, numa avaliação que envolveu 2.361 consumidores, com o prémio ‘5 Estrelas Regiões 2024’, na categoria Agroturismo.

Esta distinção, líder no setor dos sistemas de avaliação de marcas em Portugal, reconheceu o Socalco Nature Calheta como a melhor unidade de Agroturismo na Madeira em 2024

O espaço foi submetido ao escrutínio da metodologia implementada pelo sistema de atribuição do Prémio 5 estrelas, a saber: - Focus Group e Comité de Avaliação composto por 8 especialistas que avaliam a marca e definem as características que devem ser transpostas para um questionário de avaliação; - Testes de experimentação, através de inquéritos feitos a clientes do Socalco Nature Calheta; - Estudo de Mercado à Marca, onde é feito um questionário online junto de uma amostra representativa da população portuguesa, relativamente aos indicadores Confiança na Marca e Inovação através de escalas numéricas de 1 a 10.

De acordo com a organização, “os resultados obtidos nos testes e estudo de mercado realizados no âmbito do Prémio 5 Estrelas Regiões 2024, permitem afirmar que o Socalco Nature Calheta é considerado pelos consumidores como extraordinário, com uma satisfação global de 8,14%.”

“Estamos muito satisfeitos pelo reconhecimento obtido e principalmente por ser um Prémio que é fruto da avaliação dos consumidores, através de uma metodologia bem definida e exigente. Para nós, é uma validação do trabalho que fazemos todos os dias e um estímulo para continuarmos a trilhar este caminho que procura sempre a satisfação dos nossos clientes”, reagiu a administração, em comunicado de imprensa.