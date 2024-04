Savoy Signature distinguida em conceituados prémios nacionais

O The Reserve, da Savoy Signature, é o hotel Revelação 2024 nos prémios Boa Cama Boa Mesa, o reconhecido guia que identifica o que há de melhor em Portugal na área da restauração e hotelaria. A organização acaba de anunciar este galardão na cerimónia anual de entrega destes prémios que ainda decorre no Edifício Impresa, em Paço de Arcos.

O prémio Revelação do Boa Cama Boa Mesa representa a diversidade e a qualidade da oferta hoteleira de novos espaços inaugurados desde a última edição do guia, entre abril de 2023 e março de 2024. Recentemente inaugurado, o The Reserve foi selecionado como finalista dos conceituados prémios - concorrendo com o Lavandeira Douro Nature & Wellness, The Rebello e o Vermelho, de Christian Louboutin - e alcançando o lugar de melhor hotel aberto no último ano no país.

“Estamos muito orgulhosos por recebermos este prémio face à importância e credibilidade que o Guia Boa Cama Boa Mesa tem no mercado. Significa que estamos no bom caminho e que além de ser um reconhecimento à nossa equipa é uma motivação extra para que nos visitem e possam usufruir da experiência do novo conceito que oferecemos no The Reserve. Receber este galardão motiva-nos para continuar a fomentar a oferta de serviços ‘tailor-made’, que marquem a jornada do cliente connosco”, refere o CEO da Savoy Signature, Roberto Santa Clara.