Os portos da Madeira estão a registar esta segunda-feira grande movimento, dada a presença de vários navios de cruzeiro e mega-iates em vários pontos do arquipélago.

Esta manhã foi a vez de o ‘AIDAcosma’, ‘Seven Seas’ e o ‘Balmoral’ atracarem na pontinha. Às 21h00 é aguardado o ‘Spirit of Adventure’, por agora fundeado na ilha do Porto Santo.

Os três navios em porto estão a movimentar um total de 10.458 pessoas, das quais, 7.937 são passageiros.

Refira-se que o ‘AIDAcosma’ cumpre mais uma escala semanal na Madeira e a bordo traz 6.282 passageiros e 1.429 tripulantes. Chegou na noite de ontem, de Las Palmas, e fica 26 horas na Madeira, com partida rumo a Tenerife programada para as 23hoo.

Por seu turno, o ‘Seven Seas Voyager’ veio de Lisboa esta manhã, com 672 passageiros e 446 tripulantes. Faz uma escala de 10 horas na Madeira e a meio da tarde segue para Canárias.

O navio está a fazer um cruzeiro de 10 noites que começou sábado, em Lisboa, seguido de escalas agora, no Funchal e depois, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Agadir e Casablanca, em Marrocos, Cadiz e Barcelona, onde termina este cruzeiro a 16 de abril.

Já o ‘Balmoral’ é proveniente da Corunha e traz 1.073 passageiros e 556 tripulantes. Este cruzeiro começou em Newcastle, a 2 de abril, fez escalas na Corunha, agora, no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, Lanzarote, Lisboa, com regresso ao porto de origem, onde termina a viagem a 17 de abril.

Por fim, o ‘Spirit of Adventure’, que está fundeado no Porto Santo, chegou à ilha dourada com 963 passageiros e 503 tripulantes, o que levou esta manhã a um grande movimento de baleeiras e transporte turístico no local.

A par dos supramencionados, no porto do Caniçal está o mega-iate ‘Baton Rouge’, com 12 tripulantes. Há pouco, saiu o ‘Triumph’, com 11 tripulantes. Os dois mega-iates vieram das Caraíbas e vão para Gibraltar.