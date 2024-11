Segundo dados da Direção Regional de Estatística da Madeira, em outubro de 2024 as dormidas do alojamento turístico na Região Autónoma da Madeira cresceram 7,2% face ao mês homólogo, superando pela primeira vez a marca de um milhão neste mês.

Estima-se que tenham entrado 204,0 mil hóspedes, os quais geraram 1.054,1 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 5,3% e de 7,2%, respetivamente.

Os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de janeiro a outubro de 2024 (1 912,8 mil; +5,7% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que se aproximaram dos 10,1 milhões (+6,3% que no mesmo período de 2023).

Na Região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 18,1% relativamente ao mês homólogo, rondando as 173,6 mil (16,5% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro cresceram 5,2%, situando-se em 880,5 mil. Ainda neste mês, os hóspedes entrados com residência no País totalizaram 46,4 mil e os com residência no estrangeiro, 157,6 mil.

Todas as regiões, com exceção do Alentejo (-4,4%) registaram acréscimo de dormidas, tendo os maiores aumentos sido registados na RA Açores (+10,8%), no Centro (+7,0%), no Norte (+4,6%) e na Península de Setúbal (+4,5%). O Algarve (+0,4%), o Oeste e Vale do Tejo (+2,0%) e a Grande Lisboa (+2,2%) apresentaram crescimentos mais modestos.