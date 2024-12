As insolvências diminuíram 9% em novembro face ao mês homólogo do ano passado. O mês de novembro fechou com 374 insolvências, menos 37 que no mesmo período de 2023. As declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas aumentaram mais de 18% até final de novembro, com mais 120 empresas a requererem a insolvência num total de 782 pedidos. As declarações de insolvência requeridas por terceiros também aumentaram de 597 em 2023 para 667 em 2024 (+12%). Os encerramentos com plano de insolvência tiveram um incremento de 28,9% para atingirem um total de 49 ações. “Até final de novembro, foram concluídos 1.965 processos de insolvência, menos 165 que em igual período do ano passado”, de acordo com o Iberinform.