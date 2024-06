A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) apresentou, hoje, os dados mais recentes sobre as reservas para os meses de verão, bem como o balanço da Páscoa, tendo dado conta de meses promissores para a Região.

No caso da Madeira, os dados hoje divulgados apontam que a quase a totalidade dos inquiridos apresenta uma taxa de reserva superior a 70% em junho, sendo seguida dos Açores, com 86%.

Já em julho este indicador sobre para 98% dos indagados estão acima dos 50%, enquanto a nível nacional 67% dos inquiridos registam uma taxa de reserva entre os 20% e os 69%.

No mês seguinte, agosto, Na Madeira e no Algarve, a grande maioria apresenta taxas de reserva superiores a 50%.

Na Grande Lisboa, Norte e Centro, a maioria dos inquiridos regista reservas entre os 20% e os 69%. O Alentejo continua a apresentar as taxas de reserva mais baixas, com mais de metade dos inquiridos a registar reservas inferiores a 50%.

Por fim, em setembro, mais de metade dos inquiridos nos Açores (71%) reporta taxas de reserva superiores a 70%, na Madeira, quase a totalidade regista taxas acima dos 50%.

Quanto ao inquérito “Balanço Páscoa 2024”, por regiões, a Grande Lisboa, foi o destino com o valor mais alto de taxa de ocupação, com 81%. Seguiu-se a Madeira e a Península de Setúbal, ambas as regiões com TO de 75%. A TO mais baixa registou-se no Alentejo, com 63%.

No todo nacional, o preço médio por quarto ocupado foi de 144€, tendo o mais alto se verificado na Grande Lisboa (176 euros), sendo sucedido pela Madeira e o Alentejo, com 152€ e 151€, respetivamente.

A estada média foi de 2,7 noites, com a Madeira a aumentar para 4,2 noites.

Nas regiões Norte, Algarve e Grande Lisboa a maioria dos inquiridos indicou que os proveitos foram piores. Já na Madeira, Centro e Península de Setúbal a maioria dos inquiridos indicou que os proveitos foram melhores.