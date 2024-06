O hotel PortoBay Liberdade, em Lisboa, foi alvo de remodelações no lobby da receção, restaurante Bistrô4 e bar Aviator6. Esta renovação passa por “elevar as principais zonas sociais do hotel, com foco no seu conforto, leveza e sofisticação”, refere o grupo hoteleiro em comunicado.

Explica o PortoBay que as novidades “começam logo à entrada do hotel, no lobby da receção, que se encontra leve, confortável e luminoso”. “Com mobiliário em tons claros, este espaço, extremamente acolhedor, faz com que os hóspedes se sintam em casa desde o momento em que entram no hotel”, lê-se.

Já o restaurante Bistrô4 viu a sala ser completamente renovada. O ambiente encontra-se “leve e acolhedor”, e predominam os tons beges e alaranjados, juntamente com as madeiras e o carvalho, “dando realce ao menu caracterizado pelo seu requinte, sabor e simplicidade, que muda conforme as estações e os produtos de mercado”, acrescenta.

No centro da sala, uma mesa orgânica com capacidade para um pequeno grupo ganha protagonismo. Já no exterior, uma nova mesa rústica, entre limoeiros, reproduz o “sentimento de piquenique e contribui para o ambiente e tranquilidade do agradável pátio”. Estas renovações dão destaque à cozinha aberta do restaurante, onde é possível observar a equipa do Chefe João Espírito Santo em ação.

O visual estende-se até o cocktail bar Aviator6, que apresenta uma decoração contemporânea e elegante, marcada pelas madeiras e pelos tons claros e realçada pela iluminação natural do espaço. Seja no interior ou na esplanada, este é o local ideal para desfrutar de uma bebida deliciosa, que pode ser escolhida por entre as mais de 300 referências disponíveis, e uma refeição ligeira, como o famoso “prego de atum no bolo do caco”. Tudo isto acompanhado por música ao vivo às sextas-feiras.

“Mais um projeto de remodelação que reforça a aposta de PortoBay em elevar, continuamente, a experiência dos seus hóspedes”, conclui o grupo.