O Grupo Sousa adquiriu recentemente um novo porta-contentores e reforçou a sua presença nesta área de negócio. O navio tem “129,6 metros de comprimento por 20,8 de boca e calado na ordem dos 7,4 metros, com capacidade para 698 TEU”, descreve a página do Clube de Entusiastas de Navios, que está a avançar a notícia.

De acordo com a mesma publicação, este reforço do grupo madeirense já foi renomeado de Jaime S, designação que, ao que tudo indica, pretende ser uma “homenagem ao pai de Luís Miguel de Sousa”, um dos fundadores da Empresa de Navegação Madeirense.

O navio veio de Gibraltar para Lisboa no dia 14 de junho, cinco dias antes de ver a sua bandeira ser alterada para pavilhão português. A informação disponível não refere o valor da aquisição.

O Clube de Entusiastas de Navios destaca que as características do novo porta-contentores são “similares” às do navio Rebecca S, inclusive o “design geral”.

A construção desta embarcação data de abril de 2007 e ocorreu nos estaleiros Sainty Yangzhou Shipbuilding - Yangzhou, na China.

O navio entrou ao serviço em julho de 2009 com o nome Ice Moon e com bandeira na Gronelândia. “Entretanto, passou por alguns operadores estrangeiros, com nome mais recente Orion, cuja designação operou entre 2020 e 2024”, explica o portal.

Agora, o Jaime S pertence ao Registo Convencional Português.

Refira-se ainda que após passagem por Lisboa, o porta-contentores seguiu no dia 23 de junho rumo a San Fernando, no Arsenal de La Carraca, em Cádis, sul de Espanha, onde está a ser sujeito a trabalhos de manutenção e pintura.

Para já, é desconhecida a linha de carga que irá servir esta nova aquisição da GS Lines.