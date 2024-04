Governo Regional congratula-se pela reversão do novo critério do Subsídio Social de Mobilidade

Conforme noticiou aqui o JM, já foi revertido o novo critério imposto ao pagamento do Subsídio Social de Mobilidade (SSM). O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em nota enviada às redações, confirma que “já foi dada a indicação por parte dos CTT para que possam proceder ao reembolso dos valores referentes ao SSM de acordo com as regras que vinham a ser praticadas”.

O governante considera que esta “é, sem dúvida alguma, uma questão de justiça que foi reposta”, sendo que “era exatamente isso que o Governo Regional defendia e exigia porque sem qualquer alteração legislativa não é possível alterar as regras do reembolso e causar este sentimento desagradável junto da população, que resulta de um despacho proferido pelo anterior secretário de Estado ainda do Governo Socialista e que naturalmente caiu muito mal”.

Com a reversão do critério, o Governo Regional congratula-se “por ter sido atendida a reivindicação e exigência para que se voltasse à normalidade deste processo”. “Estamos satisfeitos e esperamos que alguma tranquilidade seja trazida ao setor e que os procedimentos sejam respeitados”, expressa o dirigente.