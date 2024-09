A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibiliza hoje no seu portal de internet a publicação das Estatísticas da Construção e da Habitação da Região Autónoma da Madeira do ano de 2023, e, em simultâneo, atualiza as séries retrospetivas da Construção e da Habitação, do Sistema de Informação de Operações Urbanísticas (SIOU) e dos Indicadores das Empresas de Construção.

De acordo com as estimativas das Obras Concluídas na Região Autónoma da Madeira, em 2023, foram concluídos 472 edifícios - o número mais alto dos últimos 12 anos - representando um aumento de 20,1% relativamente ao ano anterior. Foram estimados 925 fogos concluídos, registando-se uma subida de 13,6% comparativamente a 2022 (814 fogos).

No que diz respeito às obras licenciadas, estas ascenderam a 510 edifícios, o mesmo número observado no ano anterior. Foram licenciados 1 311 fogos, +51,0% que em 2022 (868 fogos).