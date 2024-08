O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura esteve hoje na abertura do Madeira Wine Lounge, espaço integrado no programa da Festa do Vinho da Madeira 2024, evento que decorre até ao próximo dia 15 de setembro.

Localizado na Praça do Povo e aberto todos os dias (de domingo a 5.ª feira, das 18 às 23 horas, encerrando, à 6.ª feira e ao sábado, à meia-noite), o Madeira Wine Lounge contempla um espaço de restauração, degustação e experiências.

Inclui uma área destinada à gastronomia local, balcões com 11 produtores de vinhos da Madeira (licorosos e tranquilos), a presença da Associação Barmen da Madeira e uma área lounge destinada ao entretenimento, através de atuações musicais, DJ, animação e momentos bastante diferenciados.

Para aquela zona estão programadas (nos dias 30 e 31 agosto, 1, 5, 6, 7, 13, 14 e 15 setembro, às 19 horas) provas comentadas, com nove produtores de Vinhos da Madeira, concretamente Seiçal, Pereira D’Oliveira, Octávio Ascensão Ferraz, Madeira Wine Company, Duarte Caldeira & Filhos – Seixal Wines, Lda, John Paul da Silva, Henriques & Henriques, H.M. Borges e Justino’s Madeira Wines.

Decorrerão, igualmente, outras iniciativas como as ‘masterclasse’ com Vinhos da Madeira, nos dias 2,3, 9 e 10 setembro, às 19 horas; jantares de harmonização com vinhos da Madeira (nos dias 4, 8 e 12 setembro, às 19 horas), com três chefs convidados, os quais irão preparar um menu adequado aos vinhos juntamente com os produtores presentes; e, ainda, o festival de cocktails com vinhos da Madeira, no dia 11 de setembro, pelas 19 horas, a realizar pela Associação de Barmen da Madeira.

Na visita de hoje, Eduardo Jesus disse que o Madeira Wine Lounge, criado na Praça do Povo, é uma “aposta ganha” no âmbito da programação do evento organizado pela Direção Regional do Turismo.

“Este espaço de restauração e lazer é já um dos ‘pontos altos’ da Festa do Vinho da Madeira”, afirmou Eduardo Jesus. “Aqui os vinhos da Madeira são as estrelas que ganham ainda mais destaque neste contacto direto que é permitido entre produtores e consumidores, em ambiente descontraído a convidar à descoberta e a reforçar a ligação à Região através de um produto que é também único, secular e diferenciador”.

O governante acrescenta que tem havido sempre a preocupação de conjugar no Madeira Wine Lounge a gastronomia regional com o vinho produzido na Região “para que haja uma combinação perfeita de sabores”, além de pensar numa oferta musical que contribua para o ambiente que ali se pretende dinamizar durante estas duas semanas.

Nesse âmbito, refira-se que, até ao dia 15 de setembro são 43 as propostas de animação musical previstas. Estão programados para todos os dias, às 21h30, no Madeira Wine Lounge 19 concertos, com os seguintes artistas e grupos: Nulo, 1+one Duo, Enia Caires Quarteto, Tiago Sena Trio, Beatriz Abrunhosa, Rocky Shore Melodies, Miguel Pires Trio, Hot Cross, Gambino’s Trio com Pedro Garcia, Alexandra Barbosa Duo, Joana Mendonça, Banda 3 D, Micaela Setim (fado), Denis Rodrigues Quarteto e Tributo a Amy Winehouse.

Haverá ainda, para aquele espaço, 24 atuações de DJ, às 20 e às 23 horas, com DJ Gugga, DJ Natacha, DJ Óscar C, DJ Ivanhelio e DJ Nuno Marcial.

Recorde-se que a edição de 2024 da Festa do Vinho da Madeira começou no dia 25 de agosto com a realização da XIX Semana Europeia de Folclore (que ontem terminou), integrada no seu programa e organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Contou com 15 atuações de 8 grupos da Madeira, do Continente, dos Açores, da Letónia, do Equador e de Espanha.