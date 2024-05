A DREAMMEDIA entra na Madeira e expande a sua rede aos arquipélagos, passando a ser o único operador de Media OOH (Out-of-Home) com uma dimensão verdadeiramente nacional.

A DREAMMEDIA adquiriu parte da empresa Publifunchal, consolidando a sua presença na região e assumindo a gestão comercial dos ativos de Mobiliário Urbano no município.

”A nossa entrada na Madeira representa a união dos maiores players de comunicação da região autónoma, incluindo o Diário de Notícias da Madeira, Jornal de Notícias da Madeira e Controlmedia. Uma parceria que visa impulsionar o desenvolvimento económico e urbano através da nova Geração de Mobiliário Urbano da DREAMMEDIA, que inclui digitalização, sustentabilidade, inovação e utilidade pública.”, diz Ricardo Bastos, CEO da DREAMMEDIA.

Como parte desta aquisição, a DREAMMEDIA assume a concessão exclusiva de mobiliário urbano do Funchal, assumindo a gestão comercial de todos os ativos atualmente instalados na região. A empresa tem como objetivo principal iniciar uma Nova Geração de Digital Out-of-Home, introduzindo uma variedade de equipamentos digitais e sustentáveis que visam transformar o cenário urbano da ilha.

Destacam-se os TheGreenStation, os primeiros abrigos sustentáveis em Portugal, que serão instalados no município, à semelhança do que a DREAMMEDIA já tinha realizado na Maia, o primeiro município a integrar o programa DREAMCITIES. Este programa engloba um conjunto de iniciativas que visam promover o desenvolvimento de cidades mais urbanas, sustentáveis e digitais.

Ricardo Bastos acrescenta: “A chegada da DREAMMEDIA à Região Autónoma da Madeira consolida a afirmação e crescimento no meio out-of-home, em direção ao futuro das cidades e das novas gerações de sustentabilidade e digitalização. Esta expansão reforça, também, a nossa posição como o único operador que garante presença verdadeiramente nacional.”

A DREAMMEDIA já desenvolveu redes distintas e altamente segmentadas para diversos setores de mercado, incluindo redes de saúde, turismo e consumo. Isso permitirá aos anunciantes segmentar e direcionar suas campanhas publicitárias com precisão, aproveitando a presença estratégica da empresa nos locais mais relevantes do Funchal.

A DREAMMEDIA está presente em quase 200 municípios, de norte a sul do país, incluindo a Ilha da Madeira, com mais de 7 000 faces, que possibilitam um amplo alcance, e uma maior relevância e cobertura do mercado, resultando numa amplificação do impacto das mensagens.