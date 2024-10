Desfiles e workshops no programa do Funchal Noivos & Festas

É entre os dias 8 e 10 de novembro que decorre, no Pestana Fórum Casino, o Funchal Noivos & Festas.

As inscrições estão abertas até ao dia 8 de outubro.

O evento pretende “reunir no mesmo espaço todas as empresas que fornecem serviços relacionados com a organização de todo o tipo de festividades”, com o intuito de proporcionar, conforme dá conta a ACIF, “um contacto mais direto com os seus potenciais clientes e, por outro lado, facilitar o processo de escolha de todos os promotores de festas”

“Para além do espaço de exposição, onde as empresas podem apresentar os seus produtos e serviços, este evento também inclui desfiles de moda nupcial e outras iniciativas que possam trazer mais valias para os visitantes, nomeadamente workshops e ações de demonstração”, informam ainda os promotores.

No dia 8 de novembro, o Funchal Noivos & Festas decorre entre as 18h00 e as 23h00, ao passo que nos dias seguintes acontece entre as 16h00 e as 21h30.