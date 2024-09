A Connecting Software celebra 20 anos na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, com uma sessão que terá lugar no escritório madeirense desta empresa, em Santo António.

A celebração, que decorrerá sob o tema “Inovação, dedicação e segurança na integração de software”, contará com participantes dos diversos escritórios da empresa, nomeadamente de Portugal, Eslováquia e Áustria, contando ainda com a presença do Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.