A Opticenter abre hoje a sua segunda loja na Madeira, ficando esta situada no Caminho de S. Martinho, nº17 B, no Edifício Pérola de São Martinho.

O evento de inauguração decorre esta tarde, sendo esperada a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do embaixador da marca, o apresentador de televisão João Baião, para além de outros convidados.

Conforme previamente anunciado, a loja oferece uma campanha especial para os primeiros 100 clientes, que poderão levar para casa um par de óculos monofocais gratuito, além de participarem em outras surpresas reservadas para esta inauguração.

Por esse motivo, por esta altura, minutos antes da abertura oficial, cerca de duas dezenas de pessoas formam fila à entrada da loja, mesmo antes da chegada dos convidados especiais.