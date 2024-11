CCIF recebe Madeira Blockchain Conference a 18 e 19 de novembro

A ACIF-CCIM informa que a 3.ª edição da Madeira Blockchain Conference acontece nos dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

O evento, organizado pela Yacooba Labs, volta a reunir os principais líderes e especialistas das áreas de blockchain, IA e Web3, com um programa recheado de palestras, debates e workshops que promoverão discussões sobre o futuro da inovação digital.

A abertura da conferência, marcada para o dia 18 de novembro, às 9h00, contará com a presença de Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs.

EM DESTAQUE - 18 de novembro

9h30 - 10h00: ”Blockchain and Digital Identity (DIDs, VCs and EBSI)” com Miguel Pupo Correia do Instituto Superior Técnico (IST)

10h00 - 10h30: ”What’s the EU strategy for crypto regulation?” com Tommaso Astazi (BlockchainForEurope)

10h30 - 11h00: “Where is Ethereum guiding us?” com Santiago T. Zuliaga (ChainSafe Systems)

11h30 - 12h45: Painel “How can we onboard millions of users seamlessly?” moderado por Miguel Pupo Correia, com a participação de Tommaso Astazi e Santiago T. Zuliaga

Na parte da tarde, a programação foca-se na Economia de Blockchain:

14h30 - 15h00: “Web3 and Bauhaus of the Seas Project” com o Prof. Nuno Nunes (IST)

15h30 - 16h00: ”Marketing strategies on Web3” com Tim Haldorsson (Lunar Startegy)

16h30 - 17h15: Painel “Should we have boundaries about online anonymity?” moderado por Maurício Marques, com Andrew MacDonald, Jorge Silva Carvalho e Nuno Luz (Cuatrecasas)

17h15 - 18h00: “What is the level of ownership players should have in a game?” com moderação de Miguel Campos e a participação de oradores como Salomé Azevedo (Dotmoovs), Bin Hu (Macau Science Tech University)

O segundo dia, 19 de novembro, às 9h00, inicia a ordem de trabalhos com a apresentação de Martinho Aragão (Xmoney) sobre a adopção Web3.

EM DESTAQUE - 19 de novembro

9h30 - 10h00: “Crypto Taxation in Portugal” com João Luis Traça (Miranda & Associados)

10h00 - 10h30: ”UK Crypto Regulation” com Leon Hurd (Keystone law)

11h30 - 12h15: Painel “Do we need blockchain in the tourism sector?” moderado por João Pedro Resende (Yacooba Labs), com participação de Diogo Santos (Yacooba.com)

Durante a tarde, a conferência aprofundará temas como:

14h30 - 15h00: Keynote de Pedro Gomes (WalletConnect)

15h00 - 15h30: “Consensus Blockchain for the Blue Economy: The Forum Oceano Project” com Carlos Pinho

15h30 - 16h00: ”Instant NFT loans Simplified” com Nuno Cortesão (Zharta Finance)

Sessão de Encerramento:

16h30 - 17h15: ”Real-world assets” moderado por Luis Bravo (Yacooba Labs), com participação de Pedro Coutinho (Yacooba Labs Investor), Tiago Dias (Unlockit) e Nuno Luz (Cuatrecasas)

17h15 - 18h00: ”Where art and blockchain is taking us” moderado por Gauthier Zuppinger, com a participação de Malcolm Dare (cineasta e fotógrafo), Nuno Cortesão e Marco Madruga (artista)18h00: Encerramento oficial da conferência com Maurício Marques

“A Madeira Blockchain Conference 2024 promete ser uma oportunidade única para explorar o potencial da tecnologia blockchain e IA, com a presença de oradores de renome e conteúdo de relevância global.

Paralelamente à programação da Conferência, decorrerão, diariamente, eventos sociais de networking após a conclusão das sessões de trabalho, que serão anunciadas em breve”, informa a ACIF.

Para mais informações e inscrições visite o website Madeira Blockchain 2024 ou entre em contacto com a organização através de madeirablockchain@yacoobalabs.com