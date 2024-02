BTL: Savoy Signature afirma Saccharum junto do mercado nacional

Presença assídua na BTL há vários anos, a Savoy Signature, este ano, dá relevo ao Saccharum, na Calheta, numa estratégia de afirmação do hotel sem, porém, esquecer as outras unidades do portefólio.

“É a afirmação de um produto que temos fora do Funchal. Um cinco estrelas que tem sido reconhecido pelos vários mercados e que temos vindo nos últimos meses a reforçar numa estratégia clara de melhoria de produto”, constatou, esta tarde, Roberto Santa Calara, CEO do conselho de administração da Savoy signature, no decorrer do cocktail da coleção que decorre, neste momento, no stand da Savoy.

Neste âmbito, Roberto Santa Clara referiu que já estão também a ser vendidas as novas nove ‘pool suites’, com piscina privativa, além do jacuzzi interior que já tinham, num conjunto de apostas que contemplam ainda um conjunto de melhorias como na renovação de todas as cartas e do Alambique. “Este ano, é uma afirmação de uma das unidades do grupo, sem esquecer o restante portefólio”, sublinha.

Em matéria do projeto de sustentabilidade, “que já está no ADN da Savoy”, Roberto Santa Clara lembra que o Saccharum é “a bandeira em termos de grupo na sustentabilidade”, remata.