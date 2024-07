O proprietário da Brinertes Unipessoal Lda, estabelecimento industrial de britagem de pedra e fabricação de betão pronto localizado junto à Ribeira do Faial, viu o prazo para o cumprimento dos requisitos prorrogado até 31 de outubro.

Recorde-se que no passado dia 20 deste mês, o JM noticiava, na sua edição impressa, que a empresa tinha até 31 de julho, amanhã, para cessar atividade, no âmbito de uma comunicação emitida pela Direção Regional de Economia a 10 de julho deste ano, conforme apurou na altura o Jornal. A decisão surgiu depois de uma ação de fiscalização efetuada ao local, a 4 de julho, onde foi constatado que as condições impostas tendo em vista a minimização dos impactes ambientais resultantes da atividade de britagem de pedra, nomeadamente ruído e poeiras, ainda não se encontravam cumpridas.

Ora, sabe o JM que agora o Governo Regional prorrogou o prazo para a Brinertes cumprir requisitos. A empresa tem até 31 de outubro para cumprir as regras legais impostas.

Uma decisão na sequência de uma reunião ocorrida na Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, no passado dia 22, onde foi apresentado requerimento por parte da empresa e no qual alegava não só a “falta de recursos humanos para a execução dos trabalhos em falta”, bem, como o atual período de férias.

É que, conforme sabe o JM, as queixas não são de agora. Vêm de há muitos anos, sobretudo por parte dos moradores nas proximidades. Tendo as diligências se revelado infrutíferas, depois de vários avisos, a Direção Regional de Economia notificou o proprietário para cessar atividade até dia 31 de julho, prazo que agora fica alargado por mais três meses, fincando o reinício da mesma condicionado ao cumprimento de todas as condições que foram impostas e ignoradas.