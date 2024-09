‘Borealis’ traz 1.630 pessoas à Madeira

Atracou, esta madrugada, no Porto do Funchal, o ‘Borealis’.

A bordo do navio chegaram 991 passageiros, a grande maioria ingleses, e 639 tripulantes.

No âmbito do cruzeiro designado ‘14 Noites pelas Ilhas Vulcânicas dos Açores e da Madeira’, que teve início a 28 de agosto, em Southampton, o ‘Borealis’ permanece em escala na Região por 42 horas, com saída prevista para amanhã, pelas 20h30, rumo a Lisboa.

O navio já passou por Praia da Vitória e Ponta Delgada, agora está no Funchal, onde vai pernoitar, seguindo-se Lisboa, Porto e Southampton, porto da origem desta viagem que acaba a 11 de setembro.