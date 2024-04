O Barceló Funchal Oldtown, um projeto de reabilitação urbana realizado pelo Barceló Hotel Group, foi distinguido com o prémio ‘Reabilitação Ilhas’ na categoria de Turismo, pelo concurso Prémio Nacional de Imobiliário 2024.

Tradicionalmente conhecido como ‘óscares’ do Imobiliário, o concurso Prémio Nacional do Imobiliário “reconhece o compromisso do Barceló Hotel Group com a excelência e a inovação no setor turístico, reforçando a sua posição de líder em projetos de reabilitação urbana e hospitalidade de excelência”, refere a marca, num comunicado enviado.

“Na reabilitação urbana, cada edifício conta uma história. O meu objetivo como arquiteta é preservar essa narrativa enquanto dou uma nova vida ao espaço, mantendo a sua autenticidade e celebrando a sua história. O projeto do Barceló Funchal Oldtown foi muito desafiante para mim e para a minha equipa, e sem a ajuda preciosa dos parceiros locais teria sido muito difícil ter chegado ao resultado final. Temos um hotel urbano, com uma localização estratégica e que possibilita uma hospedagem tranquila e prazerosa para todos aqueles que nos visitam”, refere Olga Galindo, a arquiteta responsável pelo projecto do Barceló Funchal Oldtown.

Situado no coração da cidade, o Barceló Funchal Oldtown” é mais do que um hotel: é um tributo à história e à tradição da Madeira”, reforça a marca.

Este projeto de reabilitação, sob a orientação da arquitecta Olga Galindo, uniu seis edifícios do século XVII, preservando as suas fachadas originais e elementos arquitetónicos, incluindo lajes interiores antigas.

Durante o processo de escavação, foram descobertos artefactos arqueológicos significativos, que foram incorporados na decoração do hotel, proporcionando aos hóspedes uma experiência imersiva na rica herança cultural da cidade.

“O design de interiores do Barceló Funchal Oldtown é uma homenagem à tradição e à autenticidade madeirenses, combinando materiais locais como a pedra natural, a madeira e os bordados típicos, com uma abordagem moderna e sofisticada. Cada detalhe foi cuidadosamente planeado para refletir a essência da ilha, desde os desenhos inspirados na Floresta Laurissilva da Madeira até aos restaurantes que celebram a culinária local”, denota.