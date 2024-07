86%. É a percentagem dos seus rendimentos que tem de reservar para o arrendamento de casa no Funchal, de acordo com estudo realizado e publicado pelo Idealista.

A par do Funchal, Lisboa é a cidade que requer o maior esforço por parte das famílias para arrendar uma casa, com a mesma percentagem de 86%.

“Segue-se o Porto (72%), Faro (70%), Setúbal (61%), Ponta Delgada (60%), Viana do Castelo (58%), Santarém (55%), Braga (53%), Évora (52%), Aveiro (51%), Leiria (48%), Coimbra (44%), Viseu (43%) e Beja (43%).

Já as cidades onde as rendas da casa pesam menos nos rendimentos familiares são Guarda (30%), Castelo Branco (34%), Vila Real (38%), Bragança (39%) e Portalegre (40%). De referir que todas as capitais de distrito, com a exceção da Guarda, apresentaram taxas de esforço superiores ao recomendado, de 33%”, explica comunicado à redação.

“A percentagem do rendimento familiar necessária para enfrentar a compra ou o arrendamento de uma habitação aumentou no último ano na maior parte das capitais de distrito portuguesas, de acordo com a análise realizada pelo idealista que verificou as taxas de esforço do segundo trimestre de 2023 e 2024 para comprar e arrendar. O esforço exigido para arrendar uma casa em Portugal aumentou 5 pontos percentuais (p.p.), passando de 77% no segundo trimestre de 2023 a 82% no segundo trimestre de 2024. Já na compra de casa, a taxa de esforço nacional aumentou 4 p.p., passando de 66% para 70% em junho deste ano”, é complementado pela mesma fonte.