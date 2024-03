ACIF e IPTL marcaram presença no Internacional Creative Jam Event em Lugo

No âmbito do projeto ATLIC, financiado pelo Interreg Atlantic, no qual a ACIF-CCIM é uma das entidades parceiras, uma comitiva do arquipélago da Madeira, composta por elementos da ACIF -CCIM e do IPTL – Instituto Profissional de Transporte e Logística, marcou presença no ATLIC Internacional Creative Jam Event, que decorreu de 19 a 21 de março, em Lugo, Espanha.

Este evento reuniu cerca de 100 jovens, parceiros, agências e decisores de Portugal, Espanha, França e Irlanda, com o intuito de explorar a criatividade e desenvolver soluções inovadoras para os problemas que a Economia Azul enfrenta, no quotidiano.

Foram constituídas quatorze equipas de trabalho, cada uma responsável por elaborar um protótipo referente a um subtema da Economia Azul. Através da participação em workshops e atividades recreativas, os presentes tiveram a oportunidade de discutir e debater ideias inovadoras, que foram fundamentais para a formulação e desenvolvimento dos protótipos das equipas, assim como para a aquisição de novas competências.

No final dos três dias de convivência, de criação de laços e de deliberação de ideias, os projetos elaborados por cada grupo foram apresentados aos membros do júri e restantes participantes do ATLIC.