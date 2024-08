Madeira Feast 2024: Tudo a postos para o início da maior festa da diáspora portuguesa (com fotos)

A Festa do Santíssimo Sacramento começou esta quinta-feira, com a Assembleia dos Festeiros, no cruzamento da Earle Street com a Avenida Acushnet, em New Bedford, Estados Unidos.

Liderados pelo presidente da Festa, Tony Abreu, os festeiros marcharam em procissão pela Rua Earle até à Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que fica na esquina da Rua Earle com a Avenida da Madeira. No templo, o Padre Daniel O. Reis celebrou uma bênção especial ao Santíssimo Sacramento.

Recorde-se que o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha vai atuar na 108.ª edição da também conhecida por ‘Madeira Feast’, que se prolonga até domingo.

Este evento junta todos os anos milhares de pessoas, tendo no ano passado, na 107.ª edição, conseguido atrair mais de 250 mil festeiros. Para além das muitas barracas para a venda de comes e bebes, no recinto foram montados vários palcos que vão oferecer atuações em simultâneo.