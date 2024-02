África do Sul: Pagamentos a pensionistas portugueses foram retomados

Já começaram a ser processados os pagamentos da maioria das pensões suspensas desde novembro de 2023, por alegada falta do recadastramento obrigatório e/ou falta de prova de vida anual, segundo apurou o JM.

Esta suspensão decidida pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) levou muitos beneficiários a viverem situações de descrença e angústia, uma vez que uma vasta maioria deles dependia das pensões para assegurar a sua subsistência.

Este assunto foi motivo de grande consternação para os responsáveis da Embaixada de Portugal em Pretória, nomeadamente para o adido social e funcionários dos serviços sociais dos consulados, aos quais foi pedido um empenho redobrado na resolução do problema.

A falha na comunicação encontra-se agora praticamente resolvida, através de novos canais estabelecidos com a Caixa Geral de Aposentações, que foi bastante colaborativa a partir do momento que o problema da suspensão do pagamento de pensões foi sinalizado pelas autoridades portuguesas na África do Sul.

A diferença horária entre Portugal e África do Sul, que é menos de duas horas, implicou, nas últimas semanas, o prolongamento do expediente por parte do pessoal da embaixada e dos consulados para finalizar os processos, segundo apurou o JM. Um esforço necessário para colmatar um problema social que nunca deveria ter ocorrido, e que todos esperam que não venha a repetir-se.