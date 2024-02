O luso-venezuelano Arlindo Gouveia, uma das glórias olímpicas da Venezuela, foi reconhecido pela União Pan-Americana de Taekwondo (PATU) na noite da passada segunda-feira, 29 de janeiro ao receber o prémio especial do organismo desportivo devido à sua extraordinária carreira na modalidade.

O prémio foi-lhe entregue durante a gala da PATU em Querétaro, no México, onde está sediada a PATU. A carreira laureada deste luso-venezuelano, no desporto natural da República da Coreia, inclui medalhas de ouro nos Jogos Bolivarianos de Maracaibo, em 1989, no Campeonato Pan-Americano de Bayamón (Porto Rico), em 1990, nos Jogos Centro-Americanos e das Caraíbas, no México, no mesmo ano, e nos Jogos Pan-Americanos de Havana (Cuba), em 1991.