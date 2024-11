O União da Bola Futebol Clube celebra esta sexta-feira a sua “evolução desportiva e social”, segundo comunicado enviado à redação.

O clube fundado em 2022 assinalou o respetivo aniversário, destacando “os marcos e conquistas” que reforçam “o nosso compromisso com o desporto e com o bem-estar social”. Com a celebração, o clube quer “não só homenagear a nossa história, mas também projetar os próximos passos do clube, que continua a crescer em todas as vertentes”.

A pensar no futuro, o clube iniciou a formação de jovens talentos com as categorias sub-8 e sub-10, em parceria com a Dragon Force.

“Estes escalões refletem a nossa aposta na formação de base e no desenvolvimento de valores como a disciplina, o trabalho em equipa e a paixão pelo desporto, incentivando as crianças a crescerem não só como atletas, mas também como cidadãos”, referem.

Para além disso, o União da Bola “tem a honra de contar com a equipa de veteranos, composta por antigos atletas e sócios que seguem ativos e comprometidos com o clube. Esta equipa é um exemplo vivo do espírito de união e camaradagem que define o nosso clube, servindo de inspiração para todos”.