Terrenos de Santo António já são do Marítimo

20 anos depois, os terrenos do Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, “já estão na posse do emblema Maritimista”.

A escritura foi assinada, esta quinta-feira, pelo líder verde-rubro, Carlos André Gomes, e pelo vice-presidente, Victor Calado, em representação do Marítimo. O assunto foi resolvido por doação do antigo proprietário, Carlos Pereira.