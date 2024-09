Taça de Portugal: Marítimo eliminado em Pevidém

O Marítimo foi esta tarde eliminado da Taça de Portugal, pelo Pevidém, equipa que atua no quarto escalão do futebol nacional.

Em jogo da 2.ª eliminatória, os madeirenses perderam por 2-1, após prolongamento.

Quanto ao filme de jogo, os minhotos - que ocupam o 6.º lugar da Série A do Campeonato de Portugal - abriram o marcador, aos 54’, com um golo de João Marna.

Já nos descontos da 2.ª parte, na sequência de um canto, Euller Silva evitou a eliminação verde-rubra no tempo regulamentar com um golo, aos 90’+7.

Eliminação, essa, que foi carimbada no final do prolongamento, com Pedrinho, de penálti, a fazer o 2-1 para o Pevidém, aos 119’.

Ou seja, o treinador Jorge Silas em dois jogos somou duas derrotas.

Quanto às outras equipas madeirenses nesta 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, a Camacha (CP) está a medir forças com a UD Leiria (II), na Madeira, num duelo, que se iniciou às 16h15 deste sábado, e Machico (CP) visita amanhã, pelas 15h00, o Oliveira do Hospital (L3).

Já o Nacional, tal como as restantes equipas da I Liga, apenas entra em cena na 3.ª eliminatória,