Supertaça Ibérica: Madeira SAD derrotado na meia final

O Madeira SAD e o Benfica perderam hoje nos respetivos jogos das meias-finais da Supertaça ibérica feminina de andebol. As madeirenses perderam com Bera Bera por 32-22 e as lisboetas foram afastadas no desempate por livres de sete metros, por 4-3, após um empate a 23 no final dos 60 minutos

Frente ao detentor do troféu, na Maia, o Madeira SAD até entrou bem no encontro, mas as espanholas rapidamente passaram para a frente e chegaram ao intervalo a vencer por três golos (14-11), vantagem que foi aumentando até ao final do encontro.

A brasileira Amanda Lemos marcou cinco golos para as madeirenses e foi a melhor marcadora da partida.

Também na Maia, antes as ‘encarnadas’, campeãs nacionais, apenas caíram no desempate por livres de sete metros, num jogo em que vencia o Elche por 14-13 ao intervalo.

Depois de Lisa Oppedal ter empatado nos instantes finais, o Benfica ainda dispôs de um livre de sete metros para desempatar e garantir a presença na final, mas Patrícia Rodrigues não conseguiu desfeitear a guarda-redes contrária.

A central angolana Alexandra Shunu foi a melhor marcadora do encontro, ao apontar cinco golos pelo Benfica, mais um do que Nádia Rodrigues e do que as espanholas Cármen Prelchi e Paola Bernabe.

Tal como na primeira edição, em 2023, em San Sebastián, o Madeira SAD vai encontrar o Benfica no encontro de atribuição do terceiro lugar. O duelo acontece este domingo pelas 12h00, com a final marcada para as 15h00.