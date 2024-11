Bom dia!

Numa Assembleia-Geral menos participada do que seria expectável, 67% dos sócios presentes validaram os prejuízos de 4,5 milhões de euros contraídos no exercício de 2023/2024. Aprovaram também o plano de atividades e orçamento para a época seguinte. Carlos Pereira diz-se desiludido por não ter sido construída uma academia com o dinheiro que deixou. E não rejeita por completo o regresso. Carlos Batista está “muito preocupado” com o desempenho do futebol profissional.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Rali do Porto Santo. Miguel Nunes e João Silva fizeram o mesmo tempo.

De volta ao futebol, Margarido elogia empenho e quer vencer. O técnico alvinegro diz que a equipa aproveitou bem a paragem para corrigir erros e quer triunfar hoje na receção ao Boavista.

Já CR7 volta a ‘bisar’. Madeirense chegou aos 915 golos na carreira.

Saiba também que dérbi centra atenções no Campeonato de Portugal. O embate entre Marítimo B e Camacha, na Ribeira Brava, promete ser intenso.

Destaque ainda para o andebol. Portugal defronta Polónia. Seleção espera dificuldades, com as madeirenses Isabel Góis, Jéssica Ferreira e Beatriz Sousa em ação.

