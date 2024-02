O Marítimo cumpriu com ‘Serviços mínimos’ titula o JM na capa dedicada à edição desportiva.

Num encontro onde o resultado foi melhordo que a exibição, o Marítimo venceu o FC Porto B nos Barreiros, com um golo madrugador, de grande penalidade, cobrado por Platiny. Foi a terceira vitória seguida, consistindo na melhor sequência de triunfos desde que Fábio Pereira assumiu o comando.

Na I Liga, destaque para a vitória da equipa de Sérgio Conceição. ‘FC Porto regressa aos triunfos’ é o título.

’Rali Virtual promete experiência única’. Falamos do campeonato promovido pelo JM e a Virtual Racing Madeira, que tem as inscrições abertas e destina-se ao público que queira competir e sentir uma experiência de rali, sem sair de casa. Damos todos os pormenores.

Na II Liga, ‘Nacional procura pontos na Feira’. Saiba como os alvinegros estão a encarar o jogo de hoje, às 15h30, na visita ao Feirense.

No plano internacional, o destaque vai para Cristiano Ronaldo que voltou a marcar no triunfo do Al Nassr. Estes são os destaques, mais há mais para ler e resultados para conferir.