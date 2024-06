‘Sem espinhas!’ é a manchete da capa do JM Desporto de hoje, que assinala o jogo da Seleção portuguesa.

Ao contrário da primeira jornada, diante da Chéquia, Portugal não teve de sofrer para vencer ontem. A formação portuguesa triunfou sobre a Turquia de forma convincente (3-0) e carimbou o acesso aos oitavos de final e o primeiro lugar do Grupo F, quando falta disputar uma jornada da fase de grupos.

Nesta partida, ‘Ronaldo tornou-se o jogador com mais assistências em finais europeus (8)’, houve ‘Duas apostas certeiras no TotoEuro’ e a Fan Zone no MadeiraShopping registou nova enchente’, são outros destaques.

’Geórgia segura primeiro ponto em Europeus’ e ‘Bélgica saboreia vitória’ são mais duas chamadas relacionados com o Euro 2024, em que também damos conta dos jogos para hoje, que podem ser vistos na televisão: Escócia- Hungria (20h00, na Sport TV) e Suíça - Alemanha (20h00, na RTP1).

Em automobilismo, ‘António Giestas vence Rampa do Monte’ é o destaque.