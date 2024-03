São Vicente Cup: Mau tempo leva ao cancelamento dos jogos da tarde

As condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas determinaram o cancelamento da competição do São Vicente Cup que estava programada para decorrer durante a tarde desta quinta-feira, segundo informou a organização em comunicado publicado nas redes sociais.

“A segurança dos nossos jogadores, adeptos e todos os envolvidos é a nossa principal prioridade, e, desta forma, não podemos garantir um ambiente seguro para a prática desportiva”, justifica a organização.

A a 11.ª edição do torneio de futebol jovem São Vicente Cup, evento que este ano junta mais de 840 atletas de 27 clubes, começou ontem.