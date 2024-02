Rui Alves: “Esta arbitragem não dignifica o futebol”

Na conferência de imprensa realizada no final do jogo com o Feirense, marcou presença o presidente do Nacional, Rui Alves, que deixou vincada a sua incompreensão para com os critérios do árbitro Ricardo Baixinho.

”Apesar da postura que o Nacional tem em relação ao setor da arbitragem, procurando colaborar com pouco ruído não posso deixar de ter esta intervenção porque aquilo que aconteceu hoje com a arbitragem do senhor Ricardo Baixinho foi de facto muito baixinho o nível patenteado condicionando praticamente todo o jogo do Nacional mas sobretudo num lance em que a intervenção do VAR chama o árbitro que mantém a sua posição numa situação de flagrante delito”, diz Rui Alves.