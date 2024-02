Rio Ave ‘empata’ FC Porto no Dragão

O Rio Ave empatou (0-0) diante do FC Porto, no Estádio do Dragão.

Os ‘dragões’ chegaram a marcar por duas vezes na primeira parte, por Galeno, aos 10 minutos e por Evanilson, aos 41, mas ambos os golos foram anulados por fora-de-jogo, com recurso ao VAR.

Os portistas somam agora 45 pontos no terceiro posto e podem ficar mais distantes do segundo classificado, o Benfica, que joga este domingo diante do Gil Vicente. Já o Rio Ave soma 18 pontos e continua no 16.º lugar, posto do play-off.