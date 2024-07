O JM Desporto faz hoje o ponto da situação relativamente à formação dos plantéis do Nacional (I Liga) e do Marítimo (II Liga). ‘Revolução e continuidade’ a manchete sobre as diferentes estratégias seguidas pelos clubes madeirenses.

’Santa Cruz conquista Intermunicípios 2024’ é outro destaque nesta edição desportiva. Equipa técnica e jogadores refletem a alegria da vitória na fotografia que ilustra a segunda capa do JM.

Na parte superior da página, os destaques vão para Cristina Neves, que ‘Já fez história na Eslováquia’, onde participa nos campeonatos de atletismo, e para Jessica e Afonso, que somaram medalhas no europeu de velocidade, na modalidade de patinagem.

Estas são as chamadas, mas há muito mais para ler no interir do Jornal.