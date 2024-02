A Rampa Regional da Ponta do Sol, que abre a temporada de automobilismo de 2024 na Região, terá 32 equipas à partida.

A prova vai para a estrada no próximo sábado e foi apresentada hoje no salão nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Fazem parte da lista de inscritos Dinarte Nóbrega, campeão em título, bem como os habituais concorrentes Gregório Faria, António Giestas e Sérgio Jesus, que lutam pelas primeiras posições.

Refira-se ainda que a competição não terá a participação das históricas, pois esta categoria não registou inscrições suficientes para ser disputada. A exemplo dos últimos anos, a rampa mantém o mesmo trajeto de 5,85 km, com duas subidas de reconhecimentos e quatro subidas oficiais. O parque de assistências ficará situado nas imediações do Campo Municipal da Ponta do Sol e a cerimónia da entrega de prémios volta a realizar-se na Vila da Ponta do Sol.

A prova é uma organização da Secção de Desportos Motorizados do Clube Desportivo Nacional, apoiada pelo Município da Ponta do Sol.