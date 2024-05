Qatar quer organizar Jogos Olímpicos de 2036

O Qatar prentende avançar com a candidatura à organização dos Jogos Olímpicos de 2036, revelou hoje Hassan Abdullah al Thawadi, secretário-geral do Comité Supremo do país, garantindo total capacidade para uma edição de sucesso.

“O Qatar pode organizar os Jogos Olímpicos da melhor forma e já anunciámos a nossa vontade de acolher o evento” em 2036, afirmou o responsável durante a sua participação no Fórum Económico de Doha, embora tenha vicado que a decisão cabe “aos especialistas”.

O Qatar quer seguir os passos de Paris, que sedia a competição em 2024, Los Angeles (2028) e Brisbane (2032).

Segundo Al Thawadi, o país do Golfo Pérsico “ainda colhe os benefícios de ter acolhido o Campeonato do Mundo” de futebol em 2022 e as suas infraestruturas tornam-no “preparado para receber mais eventos em todas as áreas, e não apenas no mundo do desporto”.

Por isso, exigiu que o país “crie mais eventos que atraiam mais turistas de fora do Qatar”.

O impacto do Mundial2022 no Qatar teve impacto, sobretudo no turismo, que cresceu exponencialmente no ano passado e atingiu o seu auge durante a Taça Asiática deste ano.

O Mundial2022, em que Portugal participou, recebeu mais de 1,8 milhões de adeptos no ‘FIFA Fan Festival’, local de 145 mil metros quadrados que recebia em média 70 mil visitantes por dia para assistir aos jogos e espetáculos ao vivo de diversos artistas.