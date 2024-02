Pontassolense sagra-se campeão regional de futsal

O Pontassolense sagrou-se este sábado campeão regional de futsal, sucedendo assim ao Porto Moniz.

No Pavilhão da Ponta do Sol, a equipa da casa necessitava apenas de um empate frente à Francisco Franco para carimbar o título. E assim foi, pois no final registou-se um 5-5.

Desta forma, o Pontassolense grantiu o terceiro título da época, depois de ter conquistado a Supertaça da Madeira e o Torneio de Abertura.

CLASSIFICAÇÃO - DIVISÃO DE HONRA REGIONAL DE FUTSAL:

1.º Pontassolense - 21 Pontos

2.º Francisco Franco - 20

3.º Ribeira Brava - 14

4.º São Martinho - 11

5.º Sporting CM - 9

6.º Marítimo B - 9