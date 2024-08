Pedro Pelágio regressa ao futebol português

Pedro Pelágio vai regressar ao futebol português para atuar no Desportivo de Chaves por empréstimo do Pafos, emblema da I Liga de futebol do Chipre que representa desde agosto de 2022.

O médio madeirense, que fez toda a formação no Marítimo e chegou a atuar pela equipa principal entre 2018/19 e 2021/22, esteve cedido ao Dubai United, da II divisão dos Emirados Árabes Unidos, na segunda metade da época passada.

Pelágio regressou ao Chipre no início da presente temporada, tendo alinhado nos seis jogos oficiais disputados pelo Pafos até ao momento: dois na 1.ª eliminatória de qualificação para a Liga Europa, e quatro nas 2.ª e 3.ª eliminatórias da Liga Conferência.

Os termos do empréstimo ao GD Chaves, da II Liga portuguesa, foram acertados esta sexta-feira, devendo o emblema flaviense oficializar a contratação nas próximas horas. Ao que tudo indica, a cedência contempla uma opção de compra.

O funchalense, de 24 anos, ajudou o Pafos, na quinta-feira, a qualificar-se para o play-off da Liga Conferência, após eliminar o CSKA 1948 Sofia, por 4-1, no prolongamento. Pelágio entrou aos 98, já com o jogo em 2-1.

No play-off, os cipriotas vão defrontar os romenos do Cluj.