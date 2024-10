Gonçalo Pereira, presidente da comissão organizadora do Eco Rally Madeira adiantou ao JM que o balanço da segunda edição, que decorreu este fim de semana, é “extremamente positivo” e mostrou-se convicto de que a prova vai figurar entre o calendário do Campeonato do Mundo da FIA no próximo ano.

“O balanço? Extremamente positivo. Isso vê-se na cara das pessoas e pelo feedback que me fizeram chegar”, afirmou Gonçalo Pereira, acrescentando que os concorrentes que vieram do estrangeiro e do continente reservam palavras bastante elogiosas, sobretudo para as paisagens e as estradas da Região. “As pessoas estão muito satisfeitas por terem vindo, entre as 18 equipas que nos visitaram, sendo duas delas estrangeiras.”

Reforçando esse feedback, o presidente da comissão organizadora manifestou-se “satisfeito e com a plena convicção de que, em 2025, o Eco Rally Madeira vai fazer parte do Campeonato do Mundo da FIA”, lembrando que esta prova foi acompanhada por um observador do organismo que rege o automobilismo internacional.